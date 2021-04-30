У Павлограді Дніпропетровської області на вулиці Заводській 10-річна дівчинка застрягла головою в гойдалці.

Рятувальники за допомогою електричних ножиць перерізали металеві конструкції гойдалки та звільнили дівчинку з пастки.

На щастя, дитина не постраждала.

До рятувальних робіт залучали шістьох представників особового складу та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.







У Павлограді дівчинка застрягла головою в гойдалці / 2 фотографии

23-річна дівчина застрягла в гойдалці

Уночі 13 квітня в Смілі Черкаської області 23-річна дівчина застрягла в дитячій гойдалці.

Щоб визволити її, довелось залучали співробітників ДСНС міста.

Рятувальники звільнили полонянку, зрізавши за допомогою спеціального обладнання металеву частину гойдалки.