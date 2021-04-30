PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У Павлограді дівчинка застрягла головою в гойдалці

Дитина застрягла в гойдалці_Павлоград

У Павлограді Дніпропетровської області на вулиці Заводській 10-річна дівчинка застрягла головою в гойдалці.

Рятувальники за допомогою електричних ножиць перерізали металеві конструкції гойдалки та звільнили дівчинку з пастки.

На щастя, дитина не постраждала.

До рятувальних робіт залучали шістьох представників особового складу та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

  • Дитина застрягла в гойдалці_Павлоград
  • Дитина застрягла в гойдалці_Павлоград
  • Дитина застрягла в гойдалці_Павлоград
  • Дитина застрягла в гойдалці_Павлоград
У Павлограді дівчинка застрягла головою в гойдалці / 2 фотографии

23-річна дівчина застрягла в гойдалці

Уночі 13 квітня в Смілі Черкаської області 23-річна дівчина застрягла в дитячій гойдалці.

Щоб визволити її, довелось залучали співробітників ДСНС міста.

Рятувальники звільнили полонянку, зрізавши за допомогою спеціального обладнання металеву частину гойдалки.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка