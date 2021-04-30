В аэропорту Борисполь задержали иностранца, проглотившего 1 кг капсул с кокаином

Таможенники в аэропорту Борисполь задержали 45-летнего европейца, который прилетел авиарейсом из одной из стран Евросоюза, с более чем 1 кг кокаина в собственном чреве.

Чтобы гарантировать перемещения запрещенных товаров, мужчина выбрал зеленый коридор в аэропорту.

В Государственной таможенной службе отметили, что таможенники имели веские основания сомневаться в законопослушности мужчины. Они его предупредили о возможности применения к нему личного досмотра, но европеец настаивал, что не перевозит ничего запрещенного.

Тогда таможенники с привлечением медицинского работника провели его личный досмотр.

— Во время проведения компьютерной томографии оказалось, что в его брюшной полости находится 91 овальная капсула с неизвестным веществом, — говорится в сообщении на сайте Гостаможслужбы.

Изъятие капсул происходило медикаментозным путем в течение 19 часов. Внутри капсул находилась порошкообразное вещество белого цвета общим весом брутто 1070,29 г.

После проведения экспресс-анализа наркотических веществ было установлено, что порошок в капсулах содержит в составе кокаин.

Экс-правоохранитель на такси отправлял кокаин в Киев

В Киеве прокуратура сообщила о подозрении бывшему правоохранителю, который организовал поставки партии кокаина стоимостью 4 млн грн.

Ему грозит наказание по ч. 3 ст. 307 УК Украины — лишение свободы на срок от 9 до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Источник: Государственная таможенная служба Украины

Фото: Государственная таможенная служба Украины