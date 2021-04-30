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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

В аеропорту Бориспіль затримали іноземця, який проковтнув 1 кг капсул з кокаїном

Кокаин

Митники в аеропорту Бориспіль затримали 45-річного європейця, який прилетів авіарейсом з однієї з країн Євросоюзу, з понад одним кілограмом кокаїну у власному череві.

Щоб гарантувати переміщення заборонених товарів, чоловік обрав зелений коридор в аеропорту.

У Державній митній службі зазначили, що митники мали ґрунтовні підстави сумніватися у законослухняності чоловіка. Вони його попередили про можливість застосування щодо нього особистого огляду, але європеєць наполягав, що не перевозить нічого забороненого.

Тоді митники із залученням медичного працівника провели його особистий огляд.

— Під час проведення комп’ютерної томографії виявилося, що в його черевній порожнині знаходиться 91 овальна капсула з невідомою речовиною, – йдеться у повідомленні на сайті Держмитслужби.

наркотики у череві

Фото: Держмитслужба

Вилучення капсул відбувалося медикаментозним шляхом протягом 19 годин. Всередині капсул знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору загальною вагою брутто 1070,29 г.

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Після проведення експрес-аналізу наркотичних речовин було встановлено, що порошок у капсулах містить у складі кокаїн.

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У Києві прокуратура повідомила про підозру колишньому правоохоронцю, який організував постачання партії кокаїну вартістю 4 млн грн.

Йому загрожує покарання за ч. 3 ст. 307 КК України – позбавлення волі на строк від 9 до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Джерело: Державна митна служба України

Фото: Державна митна служба України

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