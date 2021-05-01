30 апреля во селе Корнич Коломыйского района Ивано-Франковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Во время движения столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, который двигался по маршруту Ивано-Франковск-Снятин.

В результате чрезвычайного происшествия два человека, водитель и пассажир легкового автомобиля, погибли. Шестерых людей, которые находились в автобусе, медики доставили в больницу с травмами.

Всего в общественном транспорте было 20 пассажиров.

На месте происшествия работали спасатели и правоохранители. Обстоятельства аварии выясняются.

Смертельное ДТП на Закарпатье

В конце апреля 2021 года в Мукачевском районе Закарпатской области произошло смертельное ДТП.

В результате столкновения автомобилей Volkswagen Passat и Skoda Octavia погибли двое мужчин и женщина.

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