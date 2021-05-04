Стыд и необдуманный хайп: девушки, устроившие скандал в церкви, извинились на видео

В соцсетях появилось видео с извинениями девушек, которые на Пасху устроили скандал в одном из киевских православных храмов.

Две девушки — Анастасия и Ева — объяснили свои действия и извинились перед всеми, кого оскорбил их поступок.

Ворвавшись в церковь, подруги специально тушили свечи, употребляли спиртное и курили на видео.

— Мне очень жаль, что так получилось, я показала себя с такой ужасной стороны. Это была глупость, которую мы просто не обдумали. Я бы хотела попросить прощения у всех людей, у всех верующих, и в целом людей, чьи чувства я задела, — заявила Анастасия.

Другая девушка также назвала свои действия “глупостью” и добавила, что очень сожалеет об инциденте в храме.

Она заверила, что не знала, как быстро видео распространится в соцсетях.

— Единственное, что я могу сказать — мне очень жаль, что в такой светлый праздник Пасхи вы должны наблюдать, как две малолетние д*** зашли в церковь и начали творить какую-то х****.

В комментариях под видео большинство пользователей не поверили в искренность извинений девушек.

Некоторые из них согласились, что это был настоящий “хайп”, однако ценой собственного достоинства.

Instagram-скандал в киевской церкви

О том, что в Храме Рождества Христова девушки устроили дебош ради видео в Instagram, стало известно 3 мая.

Открыто распивая спиртное, подруги смеялись над иконами, курили электронные сигареты и задували свечи.

Скандальное видео сопровождается нецензурной лексикой, смехом и насмешливыми комментариями.

Каким образом девушки попали в храм и почему никто из их не остановил, пока неизвестно.