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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Курили, пили и задували свечи: в Киеве девушки устроили дебош в церкви (18+)

Курили, пили и задували свечи: в Киеве девушки устроили дебош в церкви (18+)

В Храме Рождества Христова в центре Киева девушки ради видео в Instagram устроили дебош.

Девушки зашли в храм напевая Аве Мария, потом начали распивать алкогольные напитки, курить электронные сигареты, задувать свечи и насмехаться над иконами.

Все это проходило под смех и глумливые комментарии.

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Реакции на это со стороны правоохранителей пока не было.

В Киеве полицейские разыскали хулиганов

В Киеве молодая девушка и парень курили в метро ради того, чтобы выложить это в социальных сетях. Вскоре их разыскали правоохранители и привлекли к ответственности.

Их привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) и ст. 173 (Мелкое хулиганство) Административного кодекса. Каждому из нарушителей грозит штраф от 170 до 245 грн.

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