Сором і необдуманий хайп: дівчата, які влаштували скандал у церкві, вибачилися на відео

У соцмережах з’явилося відео з вибаченнями дівчат, які на Великдень влаштували скандал в одному з київських православних храмів.
Дві дівчини – Анастасія і Єва – пояснили свої дії і вибачилися перед усіма, кого образив їхній вчинок.
Увірвавшись до церкви, подруги навмисне гасили свічки, вживали спиртне і курили.
– Мені дуже шкода, що так вийшло, я показала себе з такою жахливою боку. Це була дурість, яку ми просто не обміркували. Я б хотіла попросити вибачення у всіх людей, у всіх вірян, і в цілому людей, чиї почуття я зачепила, – заявила Анастасія.
Інша дівчина також назвала свої дії “дурістю” і додала, що дуже жалкує про інцидент в храмі.
Вона запевнила, що не знала, як швидко відео пошириться у соцмережах.
– Єдине, що я можу сказати – мені дуже шкода, що в настільки світле свято Великодня ви повинні спостерігати, як дві малолітні д*** зайшли до церкви і почали творити якусь х****.
У коментарях під відео більшість користувачів не повірили у щирість вибачень дівчат.
Деякі з них погодилися, що це був справжній “хайп”, однак ціною власної гідності.
Instagram-скандал у київській церкві
Про те, що у Храмі Різдва Христового дівчата влаштували дебош заради відео в Instagram, стало відомо 3 травня.
Відкрито розпиваючи спиртне, подруги насміхалися над іконами, палили електронні сигарети і задували свічки.
Скандальне відео супроводжується нецензурною лексикою, сміхом і глузливими коментарями.
Яким чином дівчата потрапили до храму і чому ніхто їх не зупинив, наразі невідомо.