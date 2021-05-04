Сором і необдуманий хайп: дівчата, які влаштували скандал у церкві, вибачилися на відео

У соцмережах з’явилося відео з вибаченнями дівчат, які на Великдень влаштували скандал в одному з київських православних храмів.

Дві дівчини – Анастасія і Єва – пояснили свої дії і вибачилися перед усіма, кого образив їхній вчинок.

Увірвавшись до церкви, подруги навмисне гасили свічки, вживали спиртне і курили.

– Мені дуже шкода, що так вийшло, я показала себе з такою жахливою боку. Це була дурість, яку ми просто не обміркували. Я б хотіла попросити вибачення у всіх людей, у всіх вірян, і в цілому людей, чиї почуття я зачепила, – заявила Анастасія.

Інша дівчина також назвала свої дії “дурістю” і додала, що дуже жалкує про інцидент в храмі.

Вона запевнила, що не знала, як швидко відео пошириться у соцмережах.

– Єдине, що я можу сказати – мені дуже шкода, що в настільки світле свято Великодня ви повинні спостерігати, як дві малолітні д*** зайшли до церкви і почали творити якусь х****.

У коментарях під відео більшість користувачів не повірили у щирість вибачень дівчат.

Деякі з них погодилися, що це був справжній “хайп”, однак ціною власної гідності.

Instagram-скандал у київській церкві

Про те, що у Храмі Різдва Христового дівчата влаштували дебош заради відео в Instagram, стало відомо 3 травня.

Відкрито розпиваючи спиртне, подруги насміхалися над іконами, палили електронні сигарети і задували свічки.

Скандальне відео супроводжується нецензурною лексикою, сміхом і глузливими коментарями.

Яким чином дівчата потрапили до храму і чому ніхто їх не зупинив, наразі невідомо.