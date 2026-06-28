В Крыму в районе Ичка поражен железнодорожный мост: что известно
- В районе Ичка во временно оккупированном Крыму поражен железнодорожный мост, который использовался для поставки российских войск.
- Также Силы обороны поразили склад боеприпасов противника вблизи Амвросиевки Донецкой области.
- По данным Генштаба ВСУ, результаты поражения пока уточняются.
В районе Ичка (ВОТ АР Крым) поражен железнодорожный мост, используемый оккупантами для опрокидывания войск и их обеспечения, а также состав боеприпасов противника в районе Амвросиевки Донецкой области.
ВСУ поразили железнодорожный мост в районе Ичек
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, поражен железнодорожный мост в районе Ичка, который находится во временно оккупированном Крыму.
Он используется оккупантами для перекидывания войск и их обеспечения. Также был поражен склад боеприпасов противника в районе Амвросиевки Донецкой области.
Результаты поражения уточняются.
Напомним, что ночью 28 июня был поражен ряд объектов врага, в том числе ночью против 28 июня Силы обороны поразили сразу два российских нефтеперерабатывающих завода — в Краснодарском крае и Ярославской области РФ.
Кроме того, был поражен НПЗ в Славянске-на-Кубани.
А в Крыму после обстрела вспыхнула Сакская ТЭЦ. Там в течение часа было слышно 16 взрывов и видны вспышки и задымления.