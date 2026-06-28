”Дух Анкориджа” мертв: Сибига призвал РФ сесть за стол переговоров
- Андрей Сибига заявил, что любой мирный план, разработанный без участия Украины, обречен стать “духом” и исчезнуть.
- Министр иностранных дел Украины назвал российские упоминания о “духе Анкориджа” верой в неопределенную конструкцию и заявил, что если она и существовала, то уже “мертва”.
- Сибига призвал Москву перейти от разговоров о “духах” к реальным переговорам и ответить на предложения Украины по завершению войны.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что любой мирный план, разработанный без участия Украины, обречен стать духом и развеяться.
Сибига об уроке, который должна усвоить РФ
Москве следует перейти от веры в “духов” к реальным переговорам, заявил Андрей Сибига.
— Россияне любят говорить о “духе Анкориджа”. Как и с любым духом, никто действительно не знает, что это такое. Однако россияне в него верят и считают, что все остальные тоже должны поверить. Реальность четко свидетельствует одно: если “дух Анкориджа” даже существовал, то сейчас он мертв, — сообщил он.
В то же время, Сибига очертил урок, который должна усвоить Россия — любой мирный план, разработанный без участия Украины, обречен стать духом и развеяться.
— Москве пора перестать верить в духов и ответить на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров и завершить войну, — добавил он.
Сибига подчеркнул, что чем дольше кремлевский диктатор Владимир Путин будет отказываться признавать реальность — а именно то, что он никогда не достигнет никаких целей на поле боя, — все хуже будет для России”.
Напомним, что 24 июня Reuters обратило внимание на заявления трех высокопоставленных российских чиновников, которые в течение нескольких дней обвиняли США в якобы нарушении “договоренностей”, достигнутых на Аляске в августе 2025 года.
Агентство напомнило, что после прошлогоднего саммита Москва неоднократно упоминала так называемый “дух Анкориджа”. В Кремле этой формулировкой называли свою трактовку переговоров, по которой президент США Дональд Трамп якобы поддержал ключевое требование РФ — отказ Украины от всего Донбасса, в том числе и неоккупированных территорий, в обмен на заморозку линии фронта по другим направлениям.
В то же время, США не подтверждали никаких договоренностей по итогам саммита, публично о них не говорилось.