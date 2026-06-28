Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия с начала полномасштабной войны повредила 740 религиозных построек Украины.

Зеленский о повреждении религиозных сооружений Украины за время большой войны

С начала полномасштабной войны Россия повредила 740 религиозных сооружений Украины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии, посвященном 30-летию Конституции Украины.

— 740 религиозных сооружений Украины, по которым ударил Путин. Повреждены храмы Украины – иссечены пулями, разбиты КАБами и ракетами. Они есть в многомиллионных городах и маленьких деревнях, – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в ночь на 15 июня в этот список РФ добавила Успенский собор Киево-Печерской лавры.

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— Но мы выстояли благодаря нашим людям, — сказал Зеленский.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Швейцария согласовали поддержку первоочередных мер по восстановлению Киево-Печерской лавры, которая получила повреждения во время российской атаки в ночь на 15 июня.

По его словам, уже завершены работы по консервации Успенского собора, наиболее поврежденного российскими дронами.

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

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