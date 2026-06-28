740 религиозных сооружений Украины были повреждены за время войны — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны Россия повредила 740 религиозных сооружений Украины.
- Президент подчеркнул, что среди поврежденных объектов есть храмы в крупных городах и маленьких селах, посеченные пулями, разрушенные КАБами и ракетами.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия с начала полномасштабной войны повредила 740 религиозных построек Украины.
Зеленский о повреждении религиозных сооружений Украины за время большой войны
С начала полномасштабной войны Россия повредила 740 религиозных сооружений Украины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии, посвященном 30-летию Конституции Украины.
— 740 религиозных сооружений Украины, по которым ударил Путин. Повреждены храмы Украины – иссечены пулями, разбиты КАБами и ракетами. Они есть в многомиллионных городах и маленьких деревнях, – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что в ночь на 15 июня в этот список РФ добавила Успенский собор Киево-Печерской лавры.
— Но мы выстояли благодаря нашим людям, — сказал Зеленский.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Швейцария согласовали поддержку первоочередных мер по восстановлению Киево-Печерской лавры, которая получила повреждения во время российской атаки в ночь на 15 июня.
По его словам, уже завершены работы по консервации Успенского собора, наиболее поврежденного российскими дронами.
Фото: Владимир Зеленский/Telegram