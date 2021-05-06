Жила с 36-летним мужчиной: подробности падения школьницы из окна в Днепре

В Днепре насмерть разбилась, выпав из окна пятого этажа, 17-летняя Маргарита. Школьница жила вместе с 36-летним мужчиной.
На момент трагедии он находился вместе с товарищем в квартире.
По данному факту следователи внесли сведения в единый реестр досудебных расследований как несчастный случай.
Но соседи погибшей убеждены, что события могли развиваться иначе. По их словам, муж Риты был неблагополучный и мог угрожать ей.
Так, одна из женщин предположила, что он мог даже полезть к ней с ножом, а она, пытаясь убежать от него, прыгнула в окно.
О девушке местные жители знали немного. Им известно только, что мама Риты умерла рано, с отцом она почти не общалась, а воспитала ее бабушка.
В то же время мать 36-летнего мужчины, с которым жила школьница, убеждена в невиновности сына.
По ее словам, мужчина рассказал ей, что накануне трагедии они немного выпили. А потом девушка захотела сигарету, но он ей отказал.
Поэтому девушка якобы сама взяла сигарету и пошла в спальню. Затем мужчина услышал шум, а когда забежал в комнату, то уже увидел Риту внизу на улице.
Жители дома рассказывают, что Рита заканчивала вечернюю школу. Она любила рисовать и петь, всегда была позитивной и доброжелательной. По предварительной информации, родные девушки будут кремировать ее.
5 мая около 01.00 в Днепре на улице Данила Галицкого девушка выпала из окна и погибла на месте.
Случайные очевидцы рассказали, что перед падением она кричала о помощи.
Тогда же на место происшествия приехали полиция и медики.
Обоих подозреваемых мужчин задержали. Однако они уверяют, что не трогали и не обижали несовершеннолетнюю подругу.
Источник: Відкритий