Стало известно имя девушки, которая погибла 6 мая во время пожара в трехэтажном офисном центре на улице Бевза в Виннице.

Погибшей стала 21-летняя частная предпринимательница Анастасия Рищук.

Винничанка занималась изготовлением ароматических свечей. В здании, где произошел пожар, арендовала помещение для своего бизнеса.

– Место, где нашли девушку, было заблокировано огнем и дымом. Она оказалась в ловушке, – сообщает представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Винницкой области Александр Кутовой.

Когда произошло возгорание, испуганные люди вылезали даже в окна. Их сняли с высоты спасатели.

К ликвидации пожара привлекали 60 пожарных. Пламя тушили несколько часов. Спасателям удалось спасти банк и ресторан, которые стоят вплотную к офисному центру. Людей эвакуировали оттуда тоже. Всего – около сотни человек.

Утром 7 мая к сгоревшему зданию пришли арендаторы офисов и их работники. Показания следователям они давали прямо на улице.

Сейчас продолжается комиссионное обследование всех помещений, чтобы установить, откуда начался пожар и каковы его причины, сообщает пресс-секретарь полиции Винницкой области Анна Олейник.

По неофициальной версии, произошло замыкание в электросети. Помещение довольно старое и четыре года назад уже горело.

– Не могу слова правильного подобрать. Просто не сделали выводы после той ситуации, – говорит свидетель предыдущего пожара Ольга Заремба.

Пожар в офисном центре Винницы

Масштабный пожар в офисном центре Винницы произошел 6 мая около 12.30. В 14.11 спасатели потушили огонь, не дав ему перекинуться на соседние здания.

В 16.20 ликвидировали пожар полностью.