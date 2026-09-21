Силы обороны Украины нанесли серию авиаударов по логистической инфраструктуре российских войск на Гуляйпольском направлении, после чего ее удалось значительно усложнить.

Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Усложнение логистики РФ на Гуляйпольском направлении

По информации украинских военных, в районе населенного пункта Пологи Запорожской области разрушены мосты, которые российские оккупанты использовали для перемещения личного состава, тяжелой техники и боеприпасов для обеспечения наступательных действий в направлении Орехова.

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В 7 корпусе ДШВ утверждают, что существенно усложнена логистика российской армии в результате ударов Сил обороны на Гуляйпольском направлении.

Кроме этого, ограничены возможности российских подразделений по перекидыванию сил и материально-техническому обеспечению.

💥 Airstrikes on Bridges: Defense Forces Disrupt Russian Logistics on the Huliaipole Axis. On the Huliaipole axis, within the area of responsibility of the 7th Air Assault Corps, Ukraine’s Defense Forces carried out a series of airstrikes against the enemy’s logistical… pic.twitter.com/A5e6u2Fnqd — 7th Corps of AAF (@7corpsDSHV) September 21, 2026

По информации 7 корпуса ДШВ, снижение логистической способности на маршрутах, которые использовались для перемещения крупногабаритной техники, заставило российских военных активнее применять мототехнику.

Как утверждается, такие группы становятся более уязвимыми, чтобы попасть под атаки Сил обороны Украины.

Фото: 7 корпус ДШВ

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