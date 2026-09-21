Силы обороны Украины нанесли серию авиаударов по логистической инфраструктуре российских войск на Гуляйпольском направлении, после чего ее удалось значительно усложнить.

Об этом сообщает 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Усложнение логистики РФ на Гуляйпольском направлении

По информации украинских военных, в районе населенного пункта Пологи Запорожской области разрушены мосты, которые российские оккупанты использовали для перемещения личного состава, тяжелой техники и боеприпасов для обеспечения наступательных действий в направлении Орехова.

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В 7 корпусе ДШВ утверждают, что существенно усложнена логистика российской армии в результате ударов Сил обороны на Гуляйпольском направлении.

Силы обороны разрушили логистику РФ на Гуляйпольском направлении Фото 1

Пологи и Орехов на карте. Фото: Deep State

Кроме этого, ограничены возможности российских подразделений по перекидыванию сил и материально-техническому обеспечению.

По информации 7 корпуса ДШВ, снижение логистической способности на маршрутах, которые использовались для перемещения крупногабаритной техники, заставило российских военных активнее применять мототехнику.

Как утверждается, такие группы становятся более уязвимыми, чтобы попасть под атаки Сил обороны Украины.

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Фото: 7 корпус ДШВ

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