Суспільне Мовлення раскрыло имена звездных экспертов, вошедших в жюри Национального отбора на Детское Евровидение 2026.

Судейские кресла в этом году займут музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой), певица SKYLERR, а также продюсер и радиоведущая Анна Свиридова.

Детское Евровидение 2026: кто вошел в состав жюри

Как известно, победителя и будущего представителя Украины на международной сцене на Мальте определят уже в эту субботу, 26 сентября, в 19:00 по итогам совместного голосования зрителей и звездной тройки.

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Музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой) признался, что оценивать юных артистов это всегда высокая ответственность, ведь он сам в детстве проходил подобные конкурсные испытания.

— Оценивать творчество детей — эмоционально сложнейшая задача ever. Но я сам прошел путь от этого ребенка, которого оценивали на различных конкурсах, до взрослого, который пробивал дорогу собственному творчеству самостоятельно. Так что большая задача для нас, взрослых — не только задавать профессиональную планку и делиться опытом. В современном мире лайков и социального одобрения важно показать детям, что для движения вперед нужно сформировать способность выдерживать любые оценки. Мне бы хотелось, чтобы независимо от результатов этого финала каждый ребенок вышел из него более сильным, вдохновенным и еще более влюбленным в музыку, — отметил Шуров.

Певица SKYLERR подчеркнула, что будет ориентироваться на всеобщую целостность выступления и искренность юного исполнителя. SKYLERR отметила, что будет обращать внимание на то, насколько ребенок органичен на сцене, чувствует ли свою песню и умеет ли передать его эмоцию зрителю. Но в то же время певице не хочется видеть “взрослого артиста в маленьком теле”, а чтобы была сохранена искренность и непосредственность ребенка.

Продюсер и радиоведущая Анна Свиридова отметила, что будет искать в участниках тот самый уникальный потенциал, который сможет задеть европейскую аудиторию. Свиридова подчеркнула, что песня исполнителя должна быть современной и интересной. В то же время, она должна раскрыть талант юного артиста.

Где смотреть финал Нацотбора на Детское Евровидение 2026

Прямую трансляцию финального концерта обеспечат несколько площадок Суспільного Мовлення:

телеканал и официальный сайт Суспільне Культура;

онлайн-портал junior.eurovision.ua;

официальный YouTube-канал Евровидения Украины.

Ведущими грандиозного шоу станут неизменный голос Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко, ведущая видеоблога о конкурсе Анна Тульева, а также финалистка Детского Евровидения 2023 Анастасия Димид.

За возможность представить страну на международном уровне сразятся шесть финалистов: Роман Дорошенко, Дмитрий Карабет, Эрика Колесниченко, Анастасия Пошедина, Марк Сердинский и Злата Солоненко.

С их конкурсными заявками и презентационными видео можно ознакомиться на официальных стримингах и YouTube.

Над визуальной концепцией и шоу-номерами участников работают режиссеры-постановщики Леся Подолянко и Илья Оседлый.

Главная задача команды – подчеркнуть индивидуальность каждого конкурсанта через свет, сценографию и уникальные образы без использования штампов.

Кроме музыкальной составляющей, Нацотбор имеет важную социальную миссию: Суспільне присоединилось к благотворительному сбору фонда Дети Героев, направленного на преодоление образовательных пробелов у детей, потерявших родителей из-за войны.

Финал международного Песенного конкурса Детское Евровидение 2026 состоится 24 октября 2026 на Мальте, где за победу сразятся представители 16 стран.

Источник : Суспільне

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