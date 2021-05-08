Стало відомо ім’я дівчини, яка загинула 6 травня під час пожежі в триповерховому офісному центрі на вулиці Бевза у Вінниці.

Загиблою виявилась 21-річна приватна підприємиця Анастасія Ріщук.

Вінничанка займалась виготовленням ароматичних свічок. У будівлі, де сталася пожежа, орендувала приміщення для свого бізнесу.

– Місце, де знайшли дівчину, було заблоковане вогнем і димом. Вона опинилася в пастці, – повідомляє речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Вінницької області Олександр Кутовий.

Коли сталось займання, перелякані люди вилазили навіть у вікна. Їх зняли з висоти рятувальники.

До ліквідації пожежі залучали 60 пожежників. Полум’я гасили кілька годин. Рятувальникам вдалось врятувати банк і ресторан, які стоять упритул до офісного центру. Людей евакуювали звідти теж. Загалом – близько сотні людей.

Уранці 7 травня до згорілої будівлі прийшли орендарі офісів та їхні працівники. Покази слідчим вони давали просто на вулиці.

Наразі триває комісійне обстеження всіх приміщень, щоб встановити, звідки почалася пожежа та які її причини, повідомляє речниця поліції Вінницької області Анна Олійник.

За неофіційною версією, сталося замкнення в електромережі. Приміщення доволі старе й чотири роки тому вже горіло.

– Не можу слова правильного знайти. Просто не зробили висновки після тієї ситуації, – говорить свідок попередньої пожежі Ольга Заремба.

Пожежа в офісному центрі Вінниці

Масштабна пожежа в офісному центрі Вінниці сталась 6 травня близько 12.30. О 14.11 рятувальники погасили вогонь, не давши йому перекинутись на сусідні будівлі.

О 16.20 ліквідували пожежу повністю.