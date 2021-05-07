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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Киеве на наличие взрывчатки проверяют 9 объектов

В Киеве на наличие взрывчатки проверяют 9 объектов

На электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о минировании торговых центров и станций метро в Киеве.

В Нацполиции Фактам ICTV сообщили о минировании девяти объектов.

Так, в эти минуты происходит эвакуация посетителей ТРЦ OceanPlaza.

На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

Правоохранители тщательно обследуют здания, станции метро и прилегающую к ним территорию.

Также усилия полицейских направлены на установление личности минера.

События должным образом зарегистрированы в Журналах единого учета заявлений и сообщений районных управлений полиции.

По результатам проверки будет предоставлена правовая квалификация.

В Киеве заминировали ТРЦ и станции метро – подробности

Минирование станции метро Крещатик

6 мая центральный вестибюль станции Крещатик киевского метрополитена закрыли на вход-выход из-за анонимного сообщения о минировании.

Пересадочный узел на станцию Майдан Независимости и другие вестибюли работали в обычном режиме.

Все вестибюли станции возобновили работу в обычном режиме в 18.20.

Подробнее о минировании станции метро Крещатик читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Киев Оперативный

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