В Киеве заминировали ТРЦ и станции метро – подробности

На электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о минировании торговых центров и станций метро в Киеве.
В Нацполиции Фактам ICTV сообщили о минировании девяти объектов.
Так, в эти минуты происходит эвакуация посетителей ТРЦ OceanPlaza.
На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.
Правоохранители тщательно обследуют здания, станции метро и прилегающую к ним территорию.
Также усилия полицейских направлены на установление личности минера.
События должным образом зарегистрированы в Журналах единого учета заявлений и сообщений районных управлений полиции.
По результатам проверки будет предоставлена правовая квалификация.
Минирование станции метро Крещатик
6 мая центральный вестибюль станции Крещатик киевского метрополитена закрыли на вход-выход из-за анонимного сообщения о минировании.
Пересадочный узел на станцию Майдан Независимости и другие вестибюли работали в обычном режиме.
Все вестибюли станции возобновили работу в обычном режиме в 18.20.
Подробнее о минировании станции метро Крещатик читайте в материале Фактов ICTV.