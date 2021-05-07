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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

У Києві замінували OceanPlaza: відвідувачів евакуювали

У Києві замінували OceanPlaza: відвідувачів евакуювали

У Києві надійшов анонімний дзвінок про замінування ТРЦ OceanPlaza. Зараз триває евакуація усіх відвідувачів.

У поліції Фактам ICTV підтвердили інформацію про мінування.

Факт наявності вибухівки перевіряється.

На місці працюють правоохоронці, територію перевіряють вибухотехніки.

У Києві замінували OceanPlaza – подробиці

Фото: Київ Оперативний

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