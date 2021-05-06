Центральный вестибюль Крещатика закрыли из-за сообщения о заминировании

Центральный вестибюль станции Крещатик киевского метрополитена закрыт на вход на выход из-за анонимного сообщения о заминировании.

В тоже время пересадочный узел на станцию Майдан Незалежности и другие вестибюли работают в обычном режиме.

Киевская городская администрация сообщает, что в настоящее время правоохранители проводят проверку станции.

В 18.20 все вестибюли станции возобновили работу в обычном режиме.

Как будет работать метро после карантина

С 1 мая в столице отменили жесткий локдаун и жесткие ограничения. Согласно новым правилам, для проезда в киевском метрополитене теперь не нужен спецпропуск.

Теперь проезд во всех видах транспорта осуществляется в обычном режиме, но мэр Киева Виталий Кличко отметил, что ослабление карантина не касается масочного режима и дистанции.