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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Центральный вестибюль Крещатика закрыли из-за сообщения о заминировании

Метро в Киеве

Центральный вестибюль станции Крещатик киевского метрополитена закрыт на вход на выход из-за анонимного сообщения о заминировании.

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В тоже время пересадочный узел на станцию Майдан Незалежности и другие вестибюли работают в обычном режиме.

Киевская городская администрация сообщает, что в настоящее время правоохранители проводят проверку станции.

В 18.20 все вестибюли станции возобновили работу в обычном режиме.

Как будет работать метро после карантина

С 1 мая в столице отменили жесткий локдаун и жесткие ограничения. Согласно новым правилам, для проезда в киевском метрополитене теперь не нужен спецпропуск.

Теперь проезд во всех видах транспорта осуществляется в обычном режиме, но мэр Киева Виталий Кличко отметил, что ослабление карантина не касается масочного режима и дистанции.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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