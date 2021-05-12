ДТП в Польше с украинцами — погиб 9-летний ребенок

В Польше автомобиль с украинской семьей попал в ДТП в населенном пункте Слодкув-Второй Люблинского воеводства. В результате погиб 9-летний ребенок.

Инцидент произошел во вторник, 11 мая.

По информации полиции, женщина, которая находилась за рулем, хотела обограть другой автомобиль и выехала на встречную полосу. Она не успела закончить маневр, когда авто столкнулось с грузовиком, ехавшим навстречу.

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Водителю грузовика удалось частично съехать на обочину дороги, избежав лобового столкновения.

Несмотря на это, полуприцеп грузовика столкнулся с авто, в котором ехали украинцы. На заднем сиденье сидел 9-летний мальчик, он получил серьезные травмы головы. Спасатели не смогли спасти ребенка, и он умер.

Как сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, участок трассы, где произошла авария, очень загружен.

— Это трудная трасса, поскольку там идут ремонтные работы дорог, строится автострада между Люблином и Жешувом. По этой трассе трудно двигаться, она очень загружена. Мы всегда просим граждан ездить аккуратно на дорогах, потому что здесь несколько другие правила, но этих правил не всегда придерживаются, — сообщил Павлюк.

Он добавил, что родители ребенка в тяжелом психологическом состоянии. С ними ведут работу специалисты.











Родители выжили, ребенок погиб: в Польше украинская семья попала в ДТП / 3 фотографии

ДТП в Польше

В начале марта автобус сообщением Познань-Херсон, в котором ехали 57 человек, попал в аварию. На месте ДТП в Польше погибли пять украинцев, 35 человек получили травмы различной степени тяжести.

Позже местные больницы отказались оказывать помощь двум украинцам, поскольку у них не было страховки. Однако после вмешательства генконсула помощь им таки оказали.

Фото: Straż Pożarna w Kraśniku