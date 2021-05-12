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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Батьки вижили, дитина загинула: у Польщі українська сім’я потрапила в ДТП

Батьки вижили, дитина загинула: у Польщі українська сім’я потрапила в ДТП

У Польщі автомобіль з українською родиною потрапив у ДТП в населеному пункті Слодкув-Другий Люблінського воєводства. Унаслідок аварії загинула 9-річна дитина.

Інцидент стався у вівторок, 11 травня. 

За інформацією поліції, жінка, яка перебувала за кермом, хотіла обігнати інший автомобіль і виїхала на зустрічну смугу. Вона не встигла закінчити маневр, як авто зіткнулося з вантажівкою, що їхала назустріч.  

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Водію вантажівки вдалося частково з’їхати на узбіччя дороги, уникнувши лобового зіткнення.

Попри це, напівпричіп вантажівки зіткнувся з авто, в якому їхали українці. На задньому сидінні сидів 9-річний хлопчик, він дістав серйозних травм голови. Рятувальники не змогли врятувати дитину, і вона померла. 

ДТП в Польщі з українцями – загинула 9-річна дитина

Місце, де сталася ДТП (Google maps)

Як повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, ділянка траси де сталася аварія, дуже завантажена.

– Це складна траса, тому що там тривають ремонтні роботи доріг, будується автострада між Любліном і Жешувом. Цією трасою важко рухатися, вона дуже завантажена. Ми завжди радимо громадянам акуратно їздити дорогами, тому що тут трохи інші правила, але цих правил не завжди дотримуються, – повідомив Павлюк.

Він додав, що батьки дитини у важкому психологічному стані. З ними працюють фахівці. 

  • ДТП в Польщі з українцями – загинула 9-річна дитина
  • ДТП в Польщі з українцями – загинула 9-річна дитина
  • ДТП в Польщі з українцями – загинула 9-річна дитина
  • ДТП в Польщі з українцями – загинула 9-річна дитина
  • ДТП в Польщі з українцями – загинула 9-річна дитина
  • ДТП в Польщі з українцями – загинула 9-річна дитина
Батьки вижили, дитина загинула: у Польщі українська сім’я потрапила в ДТП / 3 фотографии

ДТП у Польщі

На початку березня автобус сполученням Познань-Херсон, в якому їхали 57 осіб, потрапив в аварію. На місці ДТП в Польщі загинули п’ять українців, 35 людей дістали травм різного ступеня важкості.

Пізніше місцеві лікарні відмовилися надавати допомогу двом українцям, тому що у них не було страховки. Однак після втручання генконсула допомогу їм таки надали.

Фото: Straż Pożarna w Kraśniku

Джерело: Україна 24

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