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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

В Ровно полуторагодовалую девочку за нос покусала собака

Злий собака

В Ровно полуторагодовалого ребенка на прогулке за нос покусала собака.

Девочка была в городском парке Лебединка с мамой, сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

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Медики, прибывшие на вызов, обнаружили у ребенка две раны в области носа. Девочку пришлось транспортировать в областную детскую больницу и прооперировать.

Нападение собаки в Ивано-Франковске

5 мая в Ивано-Франковске агрессивный пес напал на мальчика и патрульного полицейского на детской площадке.

Овчарка была без намордника и бросилась на 9-ти летнего ребенка, разодрав ему штаны.

Соседи увидели это из окна и сразу вызвали полицию, но агрессивный пес бросился на правоохранителей, поэтому животное застрелил один из патрульных.

За этот инцидент должен отвечать хозяин овчарки, но его так и не нашли.

Полицейском и мальчику придется делать несколько прививок от бешенства и столбняка.

Источник: Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи

Фото: Dreamstime

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