В Ровно полуторагодовалого ребенка на прогулке за нос покусала собака.
Девочка была в городском парке Лебединка с мамой, сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.
Медики, прибывшие на вызов, обнаружили у ребенка две раны в области носа. Девочку пришлось транспортировать в областную детскую больницу и прооперировать.
Нападение собаки в Ивано-Франковске
5 мая в Ивано-Франковске агрессивный пес напал на мальчика и патрульного полицейского на детской площадке.
Овчарка была без намордника и бросилась на 9-ти летнего ребенка, разодрав ему штаны.
Соседи увидели это из окна и сразу вызвали полицию, но агрессивный пес бросился на правоохранителей, поэтому животное застрелил один из патрульных.
За этот инцидент должен отвечать хозяин овчарки, но его так и не нашли.
Полицейском и мальчику придется делать несколько прививок от бешенства и столбняка.
Источник: Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи