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В Івано-Франківську вівчарка напала на дитину і патрульного, собаку застрелили

В Івано-Франківську собака напала на 9-річного хлопчика та патрульного, тварину довелося застрелити.

Інцидент відбувся на одному з дитячих майданчиків, де гралися діти. Вівчарка без намордника накинулася на дитину. За словами очевидців, тварина пошматувала штани хлопчика, від них залишився лише пояс.

Як дитину розривав собака, з вікон бачили сусіди. Постраждалого повезли у травмпункт, а у двір викликали поліцію. Патрульні намагалися спіймати агресивного пса. Той пішов у наступ, правоохоронцям довелося застрелити вівчарку.

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Дитині та правоохоронцю надали першу допомогу, їм робитимуть щеплення від сказу та правця.

За вчинок тварини має відповідати господар, проте його не вдалося знайти.

Напад собаки на дитину

У Донецькій області дворічну дитину покусала собака.

Хлопчика у тяжкому стані було доставлену у лікарню Дніпра.

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