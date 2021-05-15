Угрожал двумя ножами: в Чернигове полицейские застрелили мужчину

Сотрудники полиции застрелили в Чернигове мужчину, который пытался напасть на них с двумя ножами.

Инцидент произошел около 11.00, когда патрульные прибыли на вызов об угрозе убийством.

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По словам заявителя, на его соседку напал сожитель и женщина умоляла о помощи. Тот попытался урегулировать конфликт своими силами, однако агрессивный мужчина набросился с ножом и на него.

На место происшествия были вызваны правоохранители, которые также были атакованы.

— Требование патрульных бросить оружие 45-летний мужчина проигнорировал, поэтому они вынуждены были применить табельное оружие, — рассказал пресс-офицер.

Полицейские вызвали Скорую, однако прибывшие на место врачи не смогли спасти жизнь раненного, несмотря на то что около часа проводили реанимационные мероприятия.

Инициирована служебная проверка по факту случившегося под процессуальным руководством местной прокуратуры.

Гибель полицейского на блокпосту в Сватово

В Луганской области по неизвестным причинам погиб 34-летний полицейский Денис Миронов во время несения службы на блокпосту неподалеку от Сватово.

Мужчина служил инспектором в составе батальона особого назначения Миротворец ГУНП Киевской области.

Полиция Киевщины выразила соболезнования родным погибшего.