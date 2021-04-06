В Луганской области погиб 34-летний полицейский Денис Миронов во время несения службы на блокпосту неподалеку от города Сватово. Полиция не сообщила причину и обстоятельства смерти правоохранителя.

Старший лейтенант Денис Миронов был инспектором батальона особого назначения Миротворец ГУНП Киевской области.

Известно лишь то, что мужчина умер 6 апреля в 8.30 утра на своем посту.

Полиция Киевщины выразила соболезнования родным погибшего.

— За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный сотрудник, который добросовестно и внимательно относился к выполнению своих функциональных обязанностей, — отметили в Нацполиции.

Это не первый случай смерти полицейского в этом году. 4 марта во Львове умер патрульный полицейский, который случайно попал в себя из оружия, а от полученного ранения погиб на месте.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что инцидент произошел прямо на рабочем месте правоохранителя.