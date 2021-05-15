Погрожував двома ножами: в Чернігові поліцейські застрелили чоловіка

Співробітники поліції застрелили в Чернігові чоловіка, який намагався атакувати їх двома ножами.

Інцидент стався близько 11.00, коли патрульні прибули на виклик через погрозу вбивством.

За словами заявника, на його сусідку напав співмешканець і жінка благала про допомогу. Той спробував врегулювати конфлікт власними силами, проте агресивний чоловік накинувся з ножем і на нього.

На місце події було викликано правоохоронців, яких також було атаковано.

– Вимогу патрульних кинути зброю 45-річний чоловік проігнорував, тому вони змушені були застосувати табельну зброю, – розповів прес-офіцер.

Поліцейські викликали швидку, проте прибулі на місце лікарі не змогли врятувати життя пораненого, незважаючи на те що близько години проводили реанімаційні заходи.

Було ініційовано службову перевірку під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

Загибель поліцейського на блокпосту в Сватове

У Луганській області з невідомих причин загинув 34-річний поліцейський Денис Миронов під час несення служби на блокпосту неподалік від Сватове.

Чоловік служив інспектором у складі батальйону спеціального призначення Миротворець ГУНП Київської області.

Поліція Київщини висловила співчуття рідним загиблого.