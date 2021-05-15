Убил тетю ради тысячи гривен: задержан подозреваемый в зверском убийстве в Тарасовке

В селе Тарасовка Киевской области мужчина убил свою 65-летнюю тетю.

Как стало известно, тело женщины обнаружил ее муж, когда вернулся с ночной смены.

По версии соседей, женщина могла получить смертельную травму, потеряв сознание в саду, поскольку имела постоянные проблемы с давлением.

При этом правоохранители, прибывшие на место происшествия, сразу заподозрили насильственную смерть, поскольку в доме обнаружены следы ограбления.

По словам одного из соседей потерпевшей, пенсионеры жили очень просто. Муж погибшей работал технологом и не получал заоблачных денег.

Отмечается, что жители ближайших домов не слышали ни шума борьбы, ни криков о помощи. Особенно правоохранителей насторожило, что молчали даже собаки, которые реагируют на чужих оглушительным лаем.

Однако один из свидетелей заметил проезжавшую неподалеку машину такси, обнаружив которого удалось выяснить, что он в тот вечер подвозил мужчину 30-35 лет.

— Мы установили не одного, а сразу двух таксистов, которые подвозили мужчину, похожего под описание свидетелей. Мы выяснили, что он доехал до Киева, откуда отправился в Одессу, — рассказал руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.

По его словам, подозреваемый работал таксистом. Мужчина набрал множество кредитов, по которым у него росли долги.

Горе-родственник уже сознался в содеянном. По словам задержанного, он после того как его дядя уехал на работу он прокрался во двор и затаился.

Затем он дождался пока погибшая выйдет кормить кур и со всей силы ударил женщину по голове.

Новая версия о поджоге женщины в Одесской области

В населенном пункте Кохановка, где подожгли женщину, местные жители озвучили новую версию чрезвычайного происшествия.

По их мнению, односельчанку мог убить не 54-летний местный житель, а его жена.

Как считают жители Кохановки, женщина могла приревновать пострадавшую к своему мужу.