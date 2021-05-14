Жители Кохановки Одесской области, где подожгли женщину, озвучили новую версию чрезвычайного происшествия.

Люди считают, что их односельчанку мог поджечь не 54-летний местный житель, а его жена.

По их версии, женщина приревновала пострадавшую к своему мужу.

– В деревне говорят, что я приревновала Марину и подожгла. Я вообще спала, когда это произошло. Зачем мне ее ревновать? – говорит жительница Кохановки Людмила.

Марина была квартиранткой в доме Людмилы и Ивана.

В ту ночь, рассказывает владелица квартиры, проснулась от пронзительного крика.

– Выбегаю, а она стоит и пылает. Я вылила на нее ведро воды, – рассказывает она.

Несмотря на многочисленные ожоги и шоковое состояние, 38-летняя Марина сама дошла до постели. Людмила помогла знакомой снять обгоревшие вещи, смачивала полотенца и прикладывала их на открытые раны.

– Она держала меня за руку и говорила: “Люда! Люда!” Может быть, она что-то хотела мне сказать? – рассуждает женщина.

По словам медицинского директора Ананьевской многопрофильной больницы Вячеслава Глизнуцы, пострадавшую доставили в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии с ожогами 50-60% тела второй-третьей степени и ожоговым шоком. Оттуда ее транспортировали в больницу Одессы.

В полиции считают, что женщину поджег хозяин дома из-за того, что пытались защитить от побоев его жену Людмилу.

Сама же женщина удивляется такому предположению, потому что в момент трагедии спала.

По ее словам, мужчина в это время выпивал с квартиранткой. То, что супруги вместе со знакомой злоупотребляли алкоголем, подтверждают и односельчане.

Пока же 54-летнего Ивана взяли под стражу. Правоохранители открыли уголовное производство по статье Покушение на умышленное убийство.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Поджог женщины в Одесской области

10 мая в Одесской области в больницу госпитализировали женщину с ожогами шеи, туловища и конечностей.

Правоохранители установили, что она пострадала, пытаясь успокоить своего соседа, который ссорился с женой и хотел ее убить.

Мужчина облил соседку воспламеняющимся веществом и бросил в нее зажигалку.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Подробнее о поджоге женщины в Одесской области читайте в материале Фактов ICTV.