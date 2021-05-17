ДТП у Туреччині

У Туреччині внаслідок ДТП, що сталося 16 травня, загинули українські студенти Інституту бізнесу, економіки та менеджменту СумДУ.

Вони орендували там автомобіль. У його салоні на момент аварії перебували чотири людини. Водій автівки втратив керування, з’їхав з дороги і перевернувся. Хто саме перебував за кермом – не повідомляється.

Сама ДТП сталася близько 20.30 за місцевим часом поблизу Кумафшарі, що в районі міста Денізлі.

З повідомлення Інститут бізнесу, економіки та менеджменту СумДУ відомо, що жертвами аварії стали їхні студенти: 27-річний Олександр Попов та 27-річна Анастасія Пришко.

Хлопець загинув на місці, а дівчина померла у лікарні міста Аджипаям від отриманих травм. Ще одна постраждала Анастасія Несеренко перебуває у госпіталі при університеті Памуккале. Про стан четвертого українця Владислава Зикрана – не повідомляють.

У ВУЗі також зазначили, що Анастасія Пришко та Олександр Попов були закоханою парою.

ДТП з українцями у Туреччині

У лютому у Туреччині пікап із туристами впав у прірву. У ньому перебувало п’ять осіб.

Внаслідок інциденту постраждав водій та четверо пасажирів, серед яких дві громадянки України: Людмила Лавренова та Олена Харченко.

Джерело: Інститут бізнесу, економіки та менеджменту СумДУ