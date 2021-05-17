Почти через два с половиной месяца после ДТП с украинским автобусом возле Кашице (Польша) в реабилитационном центре под Варшавой умерла седьмая жертва аварии.

Пострадавшая просто не проснулась утром в воскресенье, 16 мая, рассказал консул консульского отдела посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань.

По его словам, причина смерти будет известна после вскрытия 19 мая.

– После этого тело погибшей перевезут в Украину, — уточнил дипломат, отметив, что фирма по оказанию ритуальных услуг уже занимается оформлением соответствующих документов.

По данным СМИ, речь идет о 27-летней Анастасии Кочетковой. Девушка долго находилась в больнице Перемышля в критическом состоянии. Затем ее перевезли для дальнейшей реабилитации в медицинский центр города Отвоцк.

ДТП с украинским автобусом в Польше

В ночь на 6 марта в результате ДТП с украинским автобусом Познань-Херсон вблизи польского города Кашице погибли шесть человек, еще 15 были госпитализированы в больницы с различными травмами.

На момент аварии в салоне находилось 57 пассажиров, в том числе двое водителей.

По данным полиции, водитель на большой скорости пытался повернуть направо и не вписался в поворот.