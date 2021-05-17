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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Вранці не прокинулася: померла сьома жертва ДТП з українським автобусом у Польщі

ДТП у Польщі

Майже через два з половиною місяці після ДТП з українським автобусом біля Кашице (Польща) в реабілітаційному центрі під Варшавою померла сьома жертва аварії.

Постраждала просто не прокинулася вранці в неділю, 16 травня, розповів консул консульського відділу посольства України в Польщі Дмитро Горбань.

За його словами, причина смерті буде відома після розтину 19 травня.

– Після цього тіло загиблої перевезуть в Україну, – уточнив дипломат, зазначивши, що фірма з надання ритуальних послуг вже займається оформленням відповідних документів.

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За даними ЗМІ, йдеться про 27-річну Анастасію Кочеткову. Дівчина довго перебувала у лікарні Перемишля в критичному стані. Потім її перевезли для подальшої реабілітації до медичного центру міста Отвоцьк.

ДТП з українським автобусом у Польщі

В ніч проти 6 березня внаслідок ДТП з українським автобусом Познань–Херсон поблизу польського міста Кашице загинули шість людей, ще 15 госпіталізували до лікарень з різними травмами.

На момент аварії у салоні перебувало 57 пасажирів, зокрема двоє водіїв.

За даними поліції, водій на великій швидкості намагався повернути праворуч і не вписався в поворот.

Джерело: Укрінформ

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