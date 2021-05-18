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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Дожди и грозы не отступают: какие регионы будет заливать 19 мая

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Погода в Украине 19 мая 2021 года продолжит быть неустойчивой, с дождями и грозами.

Прохладнее всего в этот день будет в западных регионах, теплее всего — в южных и восточных, прогнозируют в Гидрометцентре.

На территории всей страны ожидаются осадки — временами умеренные, а в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях — значительные с грозами.

В западных, южных и восточных регионах прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью — 9-14°, днем ​​- 15-20°.

Погода в Украине 19 мая

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Погода в Украине в мае

По прогнозам синоптиков, погода в последний весенний месяц будет достаточно изменчивой.

Теплые дни постоянно будут сменяться периодами незначительного похолодания. В последние дни в стране ухудшились погодные условия.

Подробный прогноз погоды на май 2021 читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Depositphotos

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