Погода в Украине 19 мая 2021 года продолжит быть неустойчивой, с дождями и грозами.
Прохладнее всего в этот день будет в западных регионах, теплее всего — в южных и восточных, прогнозируют в Гидрометцентре.
На территории всей страны ожидаются осадки — временами умеренные, а в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях — значительные с грозами.
В западных, южных и восточных регионах прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью — 9-14°, днем - 15-20°.
Погода в Украине в мае
По прогнозам синоптиков, погода в последний весенний месяц будет достаточно изменчивой.
Теплые дни постоянно будут сменяться периодами незначительного похолодания. В последние дни в стране ухудшились погодные условия.
Подробный прогноз погоды на май 2021 читайте в материалах на сайте Факты ICTV.