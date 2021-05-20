Убийство в Славянске: бывший боевик "ДНР" застрелил пенсионера

В Славянске задержали 36-летнего мужчину, застрелившего пенсионера. Ранее он находился в рядах незаконных вооруженных формирований “ДНР”.

Следствие установило, что двое мужчин не нашли понимания в вопросе возврата денег.

Чтобы не отдавать долг, бывший боевик застрелил 53-летнего пенсионера, оставил его тело в гараже и скрылся с места убийства.

Уже во время обысков в доме подозреваемого правоохранители изъяли пистолет, от которого погиб мужчина, а также автомат Калашникова с патронами.

— Установлено, что оружие ранее судимый мужчина прятал со времен его пребывания в рядах незаконных вооруженных формированиях “ДНР”, — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Уголовные производство открыто по ч.1 ст. 115 (Убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Фото: Департамент уголовного розыска