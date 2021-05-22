У Києві п’яний чоловік викинув кішку з кошенятами з сьомого поверху

У місті Києві місцевий мешканець мікрорайону Троєщина викинув кішку та чотирьох кошенят з вікна сьомого поверху.

Про цю жорстокість повідомила місцева мешканка, яка звернулася до поліції. Вона помітила, що чоловік жорстоко поводиться з тваринами та викидає кошенят з вікна багатоповерхівки на вулиці Оноре де Бальзака.

Поліцейські встановили квартиру, з якої могли викинути нещасних тварин. Двері квартири відчинив 42–річний чоловік, власник житла, який зізнався у тому, що він скоїв.

– Фігурант напідпитку вирішив погратися з тваринами. Під час гри кішка подряпала йому руку, через це правопорушник викинув її та чотирьох кошенят з вікна сьомого поверху. Чотири тварини загинули, одне кошеня перебуває на лікуванні у ветеринарній лікарні, – розповіла слідча Деснянського управління поліції Олександра Недухова.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України. Чоловікові повідомили про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Тварини на Харківщині

Нещодавно на Харківщині також відбувся інцидент, який шокував місцевих жителів. У місті Валки чоловік задув монтажною піною щілину в будинку, де перебувала кішка та її п’ятеро кошенят.

За даними поліції, чоловік зробив це навмисне. Це сталося після того, як підозрюваний посварився зі своєю сусідкою. Кішку та трьох кошенят вдалося врятувати, проте двоє домашніх улюбленців померло. Чоловікові загрожує до трьох років ув’язнення.