В городе Валки Харьковской области 65-летний мужчина намеренно задул монтажной пеной щель в доме, где находилась кошка и пятеро котят.

О происшествии правоохранителям сообщила 72-летняя соседка злоумышленника.

Чрезвычайное происшествие произошло после того, как соседи поссорились.

По предварительной информации, кошку и трех котят удалось спасти, двое умерли.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

За содеянное мужчине грозит арест до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.

Убийство котенка во Львовской области

Во Львовской области вручили подозрение в жестоком обращении с животными 44-летнему мужчине.

Об убийстве 5-месячного котенка полицейским сообщила 44-летняя сестра злоумышленника.

Следствием установлено, что телесные повреждения животному мужчина нанес в состоянии алкогольного опьянения.