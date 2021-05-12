В городе Валки Харьковской области 65-летний мужчина намеренно задул монтажной пеной щель в доме, где находилась кошка и пятеро котят.
О происшествии правоохранителям сообщила 72-летняя соседка злоумышленника.
Чрезвычайное происшествие произошло после того, как соседи поссорились.
По предварительной информации, кошку и трех котят удалось спасти, двое умерли.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.
За содеянное мужчине грозит арест до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.
Убийство котенка во Львовской области
Во Львовской области вручили подозрение в жестоком обращении с животными 44-летнему мужчине.
Об убийстве 5-месячного котенка полицейским сообщила 44-летняя сестра злоумышленника.
Следствием установлено, что телесные повреждения животному мужчина нанес в состоянии алкогольного опьянения.