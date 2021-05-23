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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Женщина потеряла мужа: кто пострадал после падения воздушного шара под Каменцем

Женщина потеряла мужа: кто пострадал после падения воздушного шара под Каменцем

Стало известно, кто пострадал в результате падения воздушного шара под Каменец-Подольским.

Трагедия произошла около 21.00 вечера 22 мая возле села Кульчиевцы.

На борту находился 28-летний пилот и пятеро пассажиров: супруги из Прилук, двое мужчин из Хмельницкого и человек Каменец-Подольского района.

В результате падения пули погиб 53-летний житель Прилук.

Его жена, остальные пассажиры и пилот с травмами разной степени тяжести и госпитализированы.

Трагедия на фестивале воздушных шаров в Каменец-Подольском — подробности

Трагедия в Каменец-Подольском

О том, что в Каменец-Подольском упал воздушный шар, стало известно поздно вечером 22 мая.

Фестиваль Кубок Подолья — 2021 закончился трагедией для Каменца-Подольского: в результате падения шара один из пассажиров погиб.

Правоохранители открыли производство по ч.3 ст. 281 (Нарушение правил воздушных полетов) УК Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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