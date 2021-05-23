Трагедія на фестивалі повітряних куль в Кам'янець-Подільському – подробиці

Стало відомо, хто постраждав внаслідок падіння повітряної кулі під Кам’янцем-Подільським.

Трагедія сталася близько 21.00 вечора 22 травня поблизу села Кульчіївці.

На борту перебував 28-річний пілот та п’ятеро пасажирів: подружжя з Прилук, двоє чоловіків з Хмельницького і чоловік Кам’янець-Подільського району.

Внаслідок падіння кулі загинув 53-річний мешканець Прилук.

Його дружину, решту пасажирів та пілота з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано.

Трагедія в Кам’янець-Подільському

Про те, що в Кам’янець-Подільському впала повітряна куля, стало відомо пізно ввечері 22 травня.

Фестиваль Кубок Поділля – 2021 закінчився трагедією для Кам’янця-Подільського: внаслідок падіння кулі один із пасажирів загинув.

Правоохоронці відкрили провадження за ч.3 ст. 281 (Порушення правил повітряних польотів) КК України.

Усі обставини події встановлюються.