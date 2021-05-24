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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Порча или золото: в Киеве задержали серийных “гадалок”

Порча или золото: в Киеве задержали серийных “гадалок”

В Киеве под стражу взяли двух женщин, занимавшихся мошенничеством. Под видом гадалок они отбирали у своих жертв золото и наличные.

Женщины действовали в Оболонском районе столицы.

Следователи установили, что в марте и мае “гадалки” неоднократно входили в доверие к пенсионерам, которых встречались им на улицах.

В одном из эпизодов, обманув пожилую женщину, 41-летняя и 59-летняя подозреваемые открыто похитили у нее золотые украшения.

Речь идет о завладении чужим имуществом путем обмана по предварительному сговору группой лиц под предлогом гадания, а также повторное хищение чужого имущества.

За содеянное женщинам грозит заключение сроком до шести лет. Досудебное расследование продолжается.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Depositphotos

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