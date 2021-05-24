Порча або золото: у Києві затримали серійних “ворожок”

У Києві взяли під варту двох жінок, які займалися шахрайством. Під виглядом ворожок вони відбирали у своїх жертв золото і готівку.

Жінки діяли в Оболонському районі столиці.

Слідчі встановили, що у березні і травні “ворожки” неодноразово входили у довіру до пенсіонерів, яких зустрічали на вулицях.

В одному з епізодів, ошукавши жінку похилого віку, 41-річна та 59-річна підозрювані відкрито викрали у неї золоті прикраси.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190 КК України.

Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб під приводом ворожіння, а також повторне викрадення чужого майна.

За скоєне жінкам загрожує ув’язнення терміном до шести років. Досудове розслідування триває.