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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Черкасской области авто с 5-летним ребенком в салоне влетело в пост полиции

ДТП у Черкаській області

Ночью на 121-м км автодороги Н-08 в Черкасской области водитель автомобиля Opel Meriva въехал в стационарный пост полиции.

Как установили правоохранители, водитель не справился с управлением, потому что не выбрал безопасной скорости движения.

На момент аварии мужчина был трезв. В салоне авто в это время находился пятилетний ребенок. В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя правоохранители составили административный протокол по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.

  • ДТП у Черкаській області
  • ДТП у Черкаській області
  • ДТП у Черкаській області
  • ДТП у Черкаській області
  • ДТП у Черкаській області
  • ДТП у Черкаській області
В Черкасской области авто с 5-летним ребенком в салоне влетело в пост полиции / 3 фотографии

ДТП в Киеве

В ночь на 24 мая на Житомирской трассе в Святошинском районе Киева водитель грузовика DAF не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Volkswagen Passat. В результате этого автомобили загорелись.

Водитель, пассажир иномарки, а также пешеход, который, очевидно, пересекал дорогу в неустановленном месте, погибли на месте.

Водителя грузовика DAF госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести и многочисленными ожогами.

Подробнее о ДТП в Киеве читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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