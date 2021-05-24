ДТП у Черкаській області

Уночі на 121-му км автодороги Н-08 у Черкаській області водій автомобіля Opel Meriva в’їхав у стаціонарний пост поліції.

Як встановили правоохоронці, водій не впорався з керуванням, тому що не обрав безпечної швидкості руху.

На момент аварії чоловік був тверезий. У салоні авто в цей час перебувала п’ятирічна дитина. Унаслідок пригоди ніхто не постраждав.

На водія правоохоронці склали адміністративний протокол за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.











У Черкаській області авто з 5-річною дитиною в салоні влетіло в пост поліції / 3 фотографии

ДТП у Києві

У ніч на 24 травня на Житомирській трасі в Святошинському районі Києва водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з Volkswagen Passat. Унаслідок цього автомобілі зайнялись.

Водій, пасажир іномарки, а також пішохід, який, очевидно, перетинав дорогу в невстановленому місці, загинули на місці.

Водія вантажівки DAF госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості та численними опіками.

Детальніше про ДТП у Києві читайте в матеріалі Фактів ICTV.