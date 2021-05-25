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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Травма черепа и переломы ребер: в Киеве неизвестный избил мужчину на строительстве

Травма черепа и переломы ребер: в Киеве неизвестный избил мужчину на строительстве

В столице 33-летний киевлянин избил на строительной площадке мужчину. На следующее утро ему стало плохо и он вызвал скорую медицинскую помощь.

Уже после госпитализации врачи в медицинском учреждении установили, что у пострадавшего мужчины закрытая черепно-мозговая травма и переломы ребер.

Вскоре в полицию обратилась его дочь, которая рассказала, что неизвестный избил ее отца на Дегтяревской улице. По данным правоохранителей, на строительстве произошел конфликт, во время которого 33-летний мужчина избил потерпевшего.

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Следователи открыли уголовное производство по статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Фигуранту дела сообщили о подозрении, ему грозит тюремное заключение до восьми лет.

Смерть ребенка в Киеве

Однако это не единственный печальный случай в столице. Недавно киевский суд приговорил к 13 годам мужчину, который выбросил своего крестника из окна многоэтажки.

Перед этим 38-летний мужчина избил 6-летнего ребенка. Экспертиза установила, что мужчина, хоть и перебрал с алкоголем, однако у него нет психических нарушений.

Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

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