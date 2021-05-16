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Юлія Захарченко |

Избил и выбросил из окна 6-летнего мальчика: киевский суд наказал крестного отца на 13 лет

Избил и выбросил из окна 6-летнего мальчика: киевский суд наказал крестного отца на 13 лет

Деснянский районный суд признал виновным и наказал 38-летнего мужчину на 13 лет лишения свободы за шокирующее преступление.

Летом 2020 года в доме на улице Шолом-Алейхема в Деснянском районе в Киеве из окна многоэтажки выпал 6-летний мальчик.

Через несколько дней ребенок умер в больнице от полученных травм. По данным полиции, мальчика избил его крестный отец, который накануне перебрал с алкоголем.

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Во время следствия следователи назначили 38-летнему мужчине судебно-психиатрическую экспертизу, которая установила, что подозреваемый осознавал, что он делает. В зале суда мужчина признался в преступлении.

Уроженца Волынской области осудили по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Сейчас мужчину осудили на 13 лет заключения.

Убийство 6-летнего мальчика в Киеве: суд приговорил мужчину к 13 годам заключения

Убийство в Киеве

Недавно произошло шокирующее убийство в Киеве — мужчина расчленил тело собственной 64-летней матери. Об исчезновении женщины сообщила ее коллега после того, как она не пришла на работу.

Коллега потерпевшей также сообщила, что женщина часто конфликтовала с сыном. После преступления мужчина закопал некоторые части тела в одном из лесов, а ценное имущество матери сдал в ломбард.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция, Pexels

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