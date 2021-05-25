PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Травма черепа та переломи ребер: у Києві невідомий побив чоловіка на будівництві

Травма черепа та переломи ребер: у Києві невідомий побив чоловіка на будівництві

У столиці 33-річний киянин побив на будівельному майданчику чоловіка. Наступного ранку йому стало погано і він викликав швидку медичну допомогу.

Вже після госпіталізації лікарі у медичній установі встановили, що у потерпілого чоловіка закрита черепно-мозкова травма та переломи ребер.

Згодом до поліції звернулася його донька, яка розповіла, що невідомий побив її батька на Дегтярівській вулиці. За даними правоохоронців, на будівництві стався конфлікт, під час якого 33-річний чоловік побив потерпілого.

Читайте
Натовпом на одну: в Білій Церкві дівчата зняли на відео побиття 13-річної школярки

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Фігуранту справи повідомили про підозру, йому загрожує ув’язнення до восьми років.

Смерть дитини у Києві

Проте це не єдиний сумний випадок у столиці. Нещодавно київський суд засудив на 13 років чоловіка, який викинув свого похресника з вікна багатоповерхівки.

Перед цим 38-річний чоловік побив 6-річну дитину. Експертиза встановила, що чоловік, хоч і перебрав з алкоголем, проте не має психічних порушень.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка