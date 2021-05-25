У столиці 33-річний киянин побив на будівельному майданчику чоловіка. Наступного ранку йому стало погано і він викликав швидку медичну допомогу.

Вже після госпіталізації лікарі у медичній установі встановили, що у потерпілого чоловіка закрита черепно-мозкова травма та переломи ребер.

Згодом до поліції звернулася його донька, яка розповіла, що невідомий побив її батька на Дегтярівській вулиці. За даними правоохоронців, на будівництві стався конфлікт, під час якого 33-річний чоловік побив потерпілого.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Фігуранту справи повідомили про підозру, йому загрожує ув’язнення до восьми років.

Смерть дитини у Києві

Проте це не єдиний сумний випадок у столиці. Нещодавно київський суд засудив на 13 років чоловіка, який викинув свого похресника з вікна багатоповерхівки.

Перед цим 38-річний чоловік побив 6-річну дитину. Експертиза встановила, що чоловік, хоч і перебрав з алкоголем, проте не має психічних порушень.