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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Младшая сестра звала на помощь: в Одесской области погиб 12-летний мальчик

Младшая сестра звала на помощь: в Одесской области погиб 12-летний мальчик

В Белгород-Днестровском районе Одесской области трагически погиб 12-летний мальчик.

Полиция установила, что вместе с 9-летней сестренкой и ее одноклассником он пошел купаться на реку.

Дети разделись и оставили одежду на берегу: 12-летний мальчик с разбега прыгнул в воду, но уже не выплыл.

Сестра вместе с другом испугались и побежали домой, чтобы позвать на помощь взрослых. Мальчика быстро нашли, однако спасти ребенка не удалось.

Местные жители рассказали полицейским, что тот участок реки, где купались дети, недавно искусственно углубляли.

Младшая сестра звала на помощь: в Одесской области погиб 12-летний мальчик

Тело мальчика направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы, однако предварительно эксперт подтвердил, что смерть наступила в результате асфиксии, из-за попадания воды в дыхательные пути.

Все обстоятельства трагедии в Белгород-Днестровском районе устанавливаются.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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