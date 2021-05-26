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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Молодша сестра кликала на допомогу: на Одещині загинув 12-річний хлопчик

Молодша сестра кликала на допомогу: на Одещині загинув 12-річний хлопчик

У Білгород-Дністровському районі Одеської області трагічно загинув 12-річний хлопчик.

Поліція встановила, що разом із 9-річною сестричкою та її однокласником він пішов купатися на річку.

Діти роздягнулися і залишили одяг на березі: 12-річний хлопчик з розбігу стрибнув у воду, але вже не виплив.

Сестричка разом із другом злякалися і побігли додому, щоб покликати на допомогу дорослих. Хлопчика швидко знайшли, однак врятувати дитину не вдалося.

Місцеві мешканці розповіли поліцейським, що ту ділянку річки, де купалися діти, нещодавно штучно поглиблювали.

Молодша сестра кликала на допомогу: на Одещині загинув 12-річний хлопчик

Тіло хлопчика направлено для проведення судово-медичної експертизи, однак попередньо експерт підтвердив, що смерть настала внаслідок асфіксії, через потрапляння води в дихальні шляхи.

Усі обставини трагедії в Білгород-Дністровському районі встановлюються.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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