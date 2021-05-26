Оперативники спецподразделения Министерства внутренних дел КОРД во вторник вечером задержали подозреваемого в убийстве известного историка-краеведа Владимира Щукина.

Об этом сообщил начальник Нацполиции Николаевской области Сергей Шайхет.

— Злоумышленник познакомился с потерпевшим в социальных сетях накануне убийства, — рассказал Шайхет.

По его словам, после этого Щукин пригласил 29-летнего жителя Николаева к себе в гости, где между ними вспыхнул конфликт.

После этого задержанный нанес историку множественные ножевые ранения, в результате чего жертва скончалась на месте происшествия.

Глава николаевской полиции также отметил, что в ходе обыска в квартире злоумышленника были обнаружены вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу криминалистов.

Мужчине объявлено о подозрении по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.







Познакомились через соцсети: в Николаеве задержали убийцу историка Щукина / 2 фотографии

Следствие будет ходатайствовать об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Убийство Владимира Щукина

14 мая полиция обнаружила в центре Николаева труп мужчины, которым оказался Владимир Щукин.

Правоохранителей вызвал сосед убитого, обнаруживший, что дверь квартиры историка приоткрыта, а сам он лежит на полу и не подает признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия силовики обнаружили на теле и голове погибшего множественные колотые раны.