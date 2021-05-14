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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Повреждение головы и ножевые ранения: в Николаеве убили известного историка

Вбивство Володимира Щукіна

В пятницу, 14 мая, в собственной квартире в Николаеве было обнаружено тело кандидата исторических наук Владимира Щукина.

Страшную находку совершил сосед 67-летнего ученого-краеведа, который и вызвал полицию.

По словам свидетеля, утром он заметил, что дверь в квартиру Щукина – приоткрыта, а сам ученый лежит на полу без признаков жизни.

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Прибывшие на место происшествия криминалисты обнаружили у жертвы ножевые ранения и повреждения головы.

Информацию об убийстве Щукина также подтвердил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

— Не хочется верить, что неизвестные злоумышленники прервали жизненный путь талантливейшего педагога и блестящего историка. Покойтесь с Богом, учитель, — написал чиновник на своей странице в социальной сети Facebook.

Заведено уголовное дело по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели Щукина и проводят неотложные следственные действия для выявления убийц.

Убийство на Хмельнитчине

Накануне в селе Олешин Хмельницкой области местные жители обнаружили тело мужчины у входа на кладбище.

Погибшим оказался 32-летний Андрей Федаш, который отдыхал неподалеку от кладбища в компании своей жены, а также ее сестры и сожителя последней.

Когда женщины отправились в магазин между мужчинами завязалась драка, в результате которой Федаш получил удар ножом в живот.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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