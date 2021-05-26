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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Познайомилися через соцмережі: у Миколаєві затримали вбивцю історика Щукіна

Познайомилися через соцмережі: у Миколаєві затримали вбивцю історика Щукіна

Оперативники спецпідрозділу Міністерства внутрішніх справ КОРД у вівторок увечері затримали підозрюваного у вбивстві відомого історика-краєзнавця Володимира Щукіна.

Про це повідомив начальник Нацполіціі Миколаївської області Сергій Шайхет.

– Зловмисник познайомився з потерпілим у  соціальних мережах напередодні вбивства, – розповів Шайхет.

За його словами, після цього Щукін запросив 29-річного жителя Миколаєва до себе в гості, де між ними спалахнув конфлікт.

Після цього затриманий завдав історику множинні ножові поранення, в результаті чого жертва померла на місці події.

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Очільник миколаївської поліції також зазначив, що в ході обшуку в квартирі зловмисника були виявлені речові докази, які направили на експертизу криміналістів.

Чоловікові оголошено про підозру за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

  • Познайомилися через соцмережі: у Миколаєві затримали вбивцю історика Щукіна
  • Познайомилися через соцмережі: у Миколаєві затримали вбивцю історика Щукіна
  • Познайомилися через соцмережі: у Миколаєві затримали вбивцю історика Щукіна
  • Познайомилися через соцмережі: у Миколаєві затримали вбивцю історика Щукіна
Познайомилися через соцмережі: у Миколаєві затримали вбивцю історика Щукіна / 2 фотографии

Слідство клопотатиме про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Вбивство Володимира Щукіна

14 травня поліція виявила в центрі Миколаєва труп чоловіка, яким виявився Володимир Щукін.

Правоохоронців викликав сусід вбитого, який побачив, що двері квартири історика прочинені, а сам він лежить на підлозі та не подає ознак життя.

Силовики, які прибули на місце події, виявили на тілі і голові загиблого множинні колоті рани.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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