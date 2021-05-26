Оперативники спецпідрозділу Міністерства внутрішніх справ КОРД у вівторок увечері затримали підозрюваного у вбивстві відомого історика-краєзнавця Володимира Щукіна.

Про це повідомив начальник Нацполіціі Миколаївської області Сергій Шайхет.

– Зловмисник познайомився з потерпілим у соціальних мережах напередодні вбивства, – розповів Шайхет.

За його словами, після цього Щукін запросив 29-річного жителя Миколаєва до себе в гості, де між ними спалахнув конфлікт.

Після цього затриманий завдав історику множинні ножові поранення, в результаті чого жертва померла на місці події.

Очільник миколаївської поліції також зазначив, що в ході обшуку в квартирі зловмисника були виявлені речові докази, які направили на експертизу криміналістів.

Чоловікові оголошено про підозру за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.







Познайомилися через соцмережі: у Миколаєві затримали вбивцю історика Щукіна / 2 фотографии

Слідство клопотатиме про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Вбивство Володимира Щукіна

14 травня поліція виявила в центрі Миколаєва труп чоловіка, яким виявився Володимир Щукін.

Правоохоронців викликав сусід вбитого, який побачив, що двері квартири історика прочинені, а сам він лежить на підлозі та не подає ознак життя.

Силовики, які прибули на місце події, виявили на тілі і голові загиблого множинні колоті рани.