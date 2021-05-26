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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Киеве эвакуировали людей из Окружного административного суда

Замінування Окружного суду Києва

В Киеве эвакуировали работников и посетителей Окружного административного суда.

Такие меры приняли из-за поступления сообщения о минировании.

На месте работают взрывотехники. Прибыла на вызов и скорая помощь.

О возобновлении работы суда в пресс-службе обещают сообщить дополнительно.

  • Замінування Окружного суду Києва
  • Замінування Окружного суду Києва
  • Замінування Окружного суду Києва
  • Замінування Окружного суду Києва
В Киеве эвакуировали людей из Окружного административного суда / 2 фотографии

Минирование ТРЦ и станций метро

7 мая на электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о минировании торговых центров и станций метро в Киеве.

Сообщение касалось девяти объектов. Правоохранители тщательно обследовали здания, станции метро и прилегающую к ним территорию.

За день до этого, 6 мая, из-за анонимного сообщения о минировании закрыли на вход-выход центральный вестибюль станции Крещатик киевского метрополитена.

Источник: Окружной административный суд Киева

Фото: dtp.kiev.ua

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