В Киеве эвакуировали работников и посетителей Окружного административного суда.
Такие меры приняли из-за поступления сообщения о минировании.
На месте работают взрывотехники. Прибыла на вызов и скорая помощь.
О возобновлении работы суда в пресс-службе обещают сообщить дополнительно.
Минирование ТРЦ и станций метро
7 мая на электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о минировании торговых центров и станций метро в Киеве.
Сообщение касалось девяти объектов. Правоохранители тщательно обследовали здания, станции метро и прилегающую к ним территорию.
За день до этого, 6 мая, из-за анонимного сообщения о минировании закрыли на вход-выход центральный вестибюль станции Крещатик киевского метрополитена.
Источник: Окружной административный суд Киева
Фото: dtp.kiev.ua