В Киеве эвакуировали работников и посетителей Окружного административного суда.

Такие меры приняли из-за поступления сообщения о минировании.

На месте работают взрывотехники. Прибыла на вызов и скорая помощь.

О возобновлении работы суда в пресс-службе обещают сообщить дополнительно.







В Киеве эвакуировали людей из Окружного административного суда / 2 фотографии

Минирование ТРЦ и станций метро

7 мая на электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о минировании торговых центров и станций метро в Киеве.

Сообщение касалось девяти объектов. Правоохранители тщательно обследовали здания, станции метро и прилегающую к ним территорию.

За день до этого, 6 мая, из-за анонимного сообщения о минировании закрыли на вход-выход центральный вестибюль станции Крещатик киевского метрополитена.

Источник: Окружной административный суд Киева

Фото: dtp.kiev.ua