У Києві евакуювали працівників та відвідувачів Окружного адміністративного суду.
Таких заходів вжили через надходження повідомлення про замінування.
На місці працюють вибухотехніки. Прибула на виклик і швидка допомога.
Про відновлення роботи суду в прес-службі обіцяють повідомити додатково.
Замінування ТРЦ та станцій метро
7 травня на електронну пошту Шевченківського управління поліції надійшов лист про замінування торгових центрів та станцій метро в Києві.
Повідомлення стосувалося дев’яти об’єктів. Правоохоронці ретельно обстежили будівлі, станції метро й прилеглу до них територію.
За день до цього, 6 травня, через анонімне повідомлення про замінування зачинили на вхід-вихід центральний вестибюль станції Хрещатик київського метрополітену.
Джерело: Окружний адміністративний суд Києва
Фото: dtp.kiev.ua