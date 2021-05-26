У Києві евакуювали працівників та відвідувачів Окружного адміністративного суду.

Таких заходів вжили через надходження повідомлення про замінування.

На місці працюють вибухотехніки. Прибула на виклик і швидка допомога.

Про відновлення роботи суду в прес-службі обіцяють повідомити додатково.







У Києві евакуювали людей із Окружного адміністративного суду / 2 фотографии

Замінування ТРЦ та станцій метро

7 травня на електронну пошту Шевченківського управління поліції надійшов лист про замінування торгових центрів та станцій метро в Києві.

Повідомлення стосувалося дев’яти об’єктів. Правоохоронці ретельно обстежили будівлі, станції метро й прилеглу до них територію.

За день до цього, 6 травня, через анонімне повідомлення про замінування зачинили на вхід-вихід центральний вестибюль станції Хрещатик київського метрополітену.

Джерело: Окружний адміністративний суд Києва

Фото: dtp.kiev.ua